Alle Jahre wieder erklingen "O du Fröhliche" und "Es ist ein Ros entsprungen", "Tochter Zion" und andere weihnachtliche Weisen am Nachmittag des Heiligen Abends auf den Straßen in Wiesenstetten und Dommelsberg. Kann es eine schönere Einstimmung auf Heiligabend geben? Seit Jahrzehnten ist es eine lieb gewordene Tradition, dass der Musikverein an Heiligabend nachmittags im ganzen Dorf unterwegs ist und zur Freude der Bevölkerung Weihnachtslieder spielt. Bei trübem Wetter, Regenschauern und zuletzt bei blauem Himmel und lauen Temperaturen gelang es der in Gruppen aufgeteilten Musikantenschar unter Leitung von Dirigent Michael Zanker, die Herzen der Zuhörer vor den Häusern und an den geöffneten Fenstern zu erwärmen. Zahlreiche dankbare Menschen versorgten und belohnten die Musikanten mit dampfend heißem Glühwein, Punsch und anderen Leckereien. Am frühen Nachmittag trug eine Gruppe des Musikvereins die Christtagsfreude musikalisch ins Nachbardorf Dettensee und zu ihrem früheren Dirigenten Karl-Heinz Schach. Foto: Hellstern