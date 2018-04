Die "Müllferkel" waren wieder da: Am Containerplatz auf dem Tennisparkplatz zeigt sich von Tag zu Tag ein schlimmeres Bild. In dem abgeladenen Unrat finden sich Tapeten- und Teppichreste, Schuhe, ein Kanister mit fragwürdigem Inhalt, Styroporverpackungen und vieles mehr. Die wilde Entsorgung bereitet der Gemeinde schon seit Jahren Probleme, sagt Ordnungsamtsleiterin Adelinde Hellstern. Um den Eigentümern des Unrats auf die Spur zu kommen, müsste man den Müll nach Adressen durchstöbern. Finde man ein Paket mit Adressaufschrift, könne die Gemeinde Anzeige erstatten – aber nur bezüglich dieses einen Kartons. Um Müllsünder zur Verantwortung zu ziehen, müsste man sie inflagranti erwischen, sagt Hellstern. Die Entsorgungsstation auf dem Tennisparkplatz einfach abzubauen, sei keine Option, weil Empfingen dann nicht die vorgeschriebene Zahl an Wertstoffcontainern anbieten könnte. "Die Gemeinde ist hilflos", sagt Hellstern. So bleibt es dabei: Bauhofmitarbeiter müssen den – mitunter ekligen – Müll auf Kosten der Gemeinde entsorgen. Fotos: Baiker