Empfingen "Moguai" tritt bei Beatparade auf

Noch hat das Beatparade-Team des Empfinger Jugend- und Kulturvereins (JKV) keine Headliner für die 19. Beatparade bekannt gegeben. Der deutsche DJ und Produzent Moguai hat auf seiner Homepage unter den Tourdaten am 28. Juli aber schon die Empfinger Beatparade angegeben.

Damit erwartet die Raver auch in diesem Jahr wieder ein Urgestein der deutschen Techno-Szene. Moguai, der mit bürgerlichem Namen André Tegeler heißt, startete seine DJ-Karriere Anfang der 1990er-Jahre mit selbstorganisierten Partys im Ruhrgebiet und Münsterland. Damit gehörte er zu den ersten Techno-DJs in Deutschland. In einer Reihe mit Westbam, Paul van Dyk, Sven Väth und Dr. Motte wurde er zu einem der Pioniere der deutschen Techno-Szene.

Auch international wurde Moguai schnell bekannt. Er arbeitete als Produzent unter anderem mit den britischen Girl-Bands Sugababes und Girls Aloud zusammen. Als Remixer arbeitete er unter anderem für das deutsche Elektropopduo 2raumwohnung, Beyoncé, Britney Spears oder Underworld. Außer auf der Beatparade hat Moguai in diesem Jahr Gigs unter anderem auf dem Festival Nature One, in Miami Beach und auf Bali.