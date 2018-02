Empfingen Mit Musik kommt Korea-Begeisterung

Empfingen. Die Vorbereitungen der Südkorea-Reise sind so gut wie abgeschlossen: Der Geldkurier hat vor wenigen Tagen Scheine der koreanischen Währung Won vorbeigebracht, das Visum ist angekommen und Lea Zimmermann paukt noch mal Koreanisch. Die 17-jährige Empfingerin wird ein Jahr lang in Südkorea leben und zur Schule gehen. Los geht’s am Sonntag in einer Woche.

Viele Jugendliche steuern Amerika, Neuseeland, Australien als Ziele an – aber Südkorea? "2016 habe ich angefangen koreanische Musik zu hören", erzählt Lea Zimmermann. In sozialen Netzwerken war sie auf eine Band gestoßen, die 2015 in einer koreanischen Castingshow zusammengestellt und seitdem mit sogenanntem K-Pop, koreanischem Pop, berühmt wurde. "Die Sprache hört sich mega-schön an", sagt Lea Zimmermann. Im vergangenen Jahr war sie sogar für das einzige Deutschland-Konzert der Koreaner mit ihrer Mutter in Berlin.

Die Kombination aus den hübschen jungen Männern, dieser interessanten Sprache und ihrem Fernweh ließen den Plan reifen, dass sie ihren Auslandsaufenthalt in Südkorea verbringt. Was sie sich inzwischen über die Kultur angelesen hat, fasziniert sie: Es herrsche großer Respekt vor älteren Menschen, und in den Schulen gehe es viel disziplinierter zu als in Deutschland, berichtet sie.