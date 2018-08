Empfingen Mit FC-Bayern-Rasen und "Big Mow"

Das Regenwurm-Problem konnte gelöst werden. Die Rasenfläche wurde komplett abgefräst. Man entschied sich gegen die Option Rollrasen und ließ sich und dem Spielfeld lieber Zeit. Und das Ergebnis ist gelungen. Der Zustand sieht perfekt aus. Und wäre sicher auch für eine noch höhere Liga würdig. Dazu passt auch die Saat-Marke. "Verwendet wurde Saatgut mit dem Namen FC Bayern", erzählt Tim Gfrörer.

Dazu wird "Big Mow" seine Dienste leisten – der laut Hersteller "leistungsstärkste Mähroboter der Welt". "Big Mow" ist gemietet, so dass auch Wartungen und Reparaturen kein Problem darstellen.

Seit Juli vergangenen Jahres mussten die Spieler der ersten Mannschaft für ihre Punktspiele auf die Kunstrasenplätze ausweichen. "Natürlich spielt man auf Naturrasen lieber", weiß Tim Gfrörer aus eigener Erfahrung. Am Sonntag, 9. September, wird es die Punktspielpremiere auf dem neuen Rasen geben. Das Spiel ist eingebunden in ein großes Sportwochenende vom 7. bis 9. September.

Einlagespiel ist Höhepunkt

Los geht es am Freitagabend mit dem Kameradschaftselfmeterschießen mit anschließender Siegerehrung. Anmelden kann man sich per E-Mail an sge-aktive@web.de oder direkt bei Tim Gfrörer.

Am Samstag findet ab 14.30 Uhr die feierliche Einweihung des neuen Rasenplatzes statt. Höhepunkt wird das Einlagespiel der SGE-Landesligalegenden gegen die SVF-Traditionself und die Bezirkslegenden. Gegen Spätnachmittag startet das Straßenpokalturnier. Anschließend unterhält Siggi aus Gruol mit stimmungsvoller Musik im Festzelt. Der Sonntag wird abgerundet durch die Heimspiele der ersten und zweiten Mannschaft.