Empfingen Mit Ernährungs-Mythen aufgeräumt

Das sei natürlich Unsinn: Seit 30 Jahren nimmt man zum Räuchern Flüssigrauch. Und der ist frei von krebserregenden Substanzen. Und den krebserregenden Schadstoff Benzopren, so zeigen Untersuchungen, gibt es am meisten auf Blattgemüse. Wenn Fleisch Krebs verursacht, dann ist Gemüse Todes-Nahrung!"

Nächster Mythos: Die Nitratbelastung. Zuletzt führte der zu Alarmmeldungen, weil die Belastung im Trinkwasser zunimmt. Auch durch den Dünger der Landwirte.

Pollmer wirft eine Statistik an die Wand. Der Grenzwert für den Nitratgehalt (mg/kg). Platz 1: Rucola mit 7000, Kopfsalat 5000, Trinkwasser: 50. Der gelernte Lebensmittelchemiker: "Nitrat ist der wichtigste gesundheitsfördernde Stoff im Gemüse. Im Mund wird er in Nitrit umgewandelt, das senkt das Risiko für Karies, bekämpft Bakterien und sorgt für mehr Durchblutung im Gehirn." Als weiteren Beleg führt Pollmer den Gesundheitszustand von Arbeitern in Düngerlagern an: "Das hat man untersucht. Der ist besser als von Angestellten im Büro."

Nächster Mythos: Soja. Pollmer zeigt einen Wikipedia-Eintrag: Dort steht, dass der Verzehr von Soja vor Christus von einem chinesischen Prinz erfunden wurde. Pollmer: "Das ist Unsinn. Die Sojasoße als erstes Produkt aus Soja wurde zum ersten Mal um 1900 dokumentiert. Im dritten Reich haben die Nazis versucht, Soja als Fleischersatz einzusetzen. Deshalb hieß sie auch ›Nazi-Bohne‹. Das Problem bei Soja ist: Die Bohne ist so nahrhaft, dass sie ein gefundenes Fressen für Schädlinge ist. Deshalb hat die Pflanze Gifte entwickelt, um sich zu wehren."

Und diese Stoffe sind bis heute in so hohem Maße in Soja enthalten, dass Tierversuche ergeben haben, dass Affen bei Genuss von Sojamilch aggressiv geworden sind. Es schädigt das Immunsystem und löst eine Kuhmilchallergie aus. Laut einer US-Studie löst der Genuss von Tofu sogar Hirnschwund aus und verschlechtert die Gedächtnisleistung bei älteren Menschen. Dazu macht Soja unfruchtbar. Pollmer: "Wenn Ihnen ihre Gattin Soja präsentiert, wissen Sie, dass die Familienplanung abgeschlossen ist. Zumindest mit Ihnen." Gelächter im Saal.

Mythos: Salz ist gefährlich. Pollmer: "Was dabei vergessen wird: Nur mit dem Natrium im Salz kann der Körper Wasser ausscheiden. Man sollte also nur so viel trinken, wie man Salz gegessen hat. In Neugeborenen-Kliniken in England führt das zu Wasservergiftungen der Babys. Weil die Krankenschwestern den Neugeborenen schön salzarme oder -freie Kost gegeben haben. Die Folge: Die Babys haben eine Wasservergiftung bekommen."

Massentierhaltung. Pollmer zeigt ein Foto aus der Savanne: Eine riesige Herde aus Gnus und Zebras. Der Lebensmittelchemiker: "Tiere fühlen sich in Herden wohl, wie man sieht. So können sie sich vor Feinden schützen. Wir haben mal Jugendlichen ein Video aus einem modernen Boxenlaufstall gezeigt. Die wollten das nicht glauben und sagten: Die Bilder sind eine Computeranimation. Vielleicht gibt es noch wenige Ställe, wo es noch nicht so ist. Aber Landwirte, die neue Ställe bauen werden, werden von Tierschützern oder anderen teilweise daran gehindert. Oder neu gebaute Ställe werden angezündet!"

Mythos: Insekten als Nahrung. Pollmer: "Insekten sind wechselwarm. Um sie zu züchten, braucht es in unseren Breiten unheimlich viel Energie. Sie erzeugen jede Menge Methan, Fäkalien und haben Harnsäure im Fleisch. Das gibt Probleme ohne Ende –­ und die Ökobilanz ist eine Katastrophe!"

Mythos künstliches Fleisch. Pollmer: "Die Idee ist, aus Stammzellen künstliches Fleisch zu erzeugen. Allerdings haben die Stammzellen einen riesigen Nährstoffbedarf, der wiederum gedeckt werden muss. Und für diese Nähr- und Zusatzstoffe braucht es wieder die Produkte normaler Tiere." Zeigt die Homepage eines Zulieferers für die künstliche Fleischproduktion. Pollmer: "Die gewinnen ihr Fetal Bovine Serum, indem sie eine Spritze in den Fötus in die Herzkranzgefäße jagen und das Blut absaugen. So viel mal zum Tierschutz!"

Hinter der künstlichen Fleischproduktion stehe laut Pollmer nicht das Ziel, "einen Hamburger für 200 000 Euro zu produzieren, sondern etwas ganz anders: Die Züchtung künstlicher Organe. Deshalb kommt das Geld für die Forschung dieser Projekte von der Pharmaindustrie."

Mythos alte Obst- und Gemüsesorten. Pollmer: "Jede Pflanze wehrt sich gegen ihre Feinde mit Stoffen, die Schaden zufügen – die sogenannten sekundären Pflanzenwirkstoffe. Bei den heutigen Nutzpflanzen sind die rausgezüchtet worden. Die Karotte hat beispielsweise einen Stoff enthalten, der auch für Giftgas verwendet wird. Eine Medizinerin in der Schweiz hat mir von einem Fall berichtet: Eine Frau hatte eine Lähmung an der rechten Körperseite. Sie hatte regelmäßig Saft aus alten Karottensorten getrunken. Als sie die Säfte wegließ, verschwand die Lähmung nach 14 Tagen."

Ein argumentativer Parforceritt gegen die Ernährungsmythen. Die auch die Landwirte unter Druck setzen. Kein Wunder, dass Pollmer in Wiesenstetten das perfekte Publikum findet.

Einer fragt: "Werden die Deutschen bewusst verdummt? Wer lenkt das?"

Pollmer: "Die Ernährungsindustrie ist das Opfer. Sie werden gezwungen, etwas zu produzieren, was keiner mag. Nehmen Sie den Ratten im Stall Zucker, Fett und Salz weg. Dann passiert bei denen das, was man bei den Menschen Bürgerkrieg nennt!"

Noch eine Frage: "Wenn Sie diesen Vortrag vor Nicht-Landwirten halten, wie viel Zustimmung bekommen Sie?"

Pollmer: "Für die ältere Generation ist das eine Erleichterung. Ernährungsberater sind wütend, weil ich ihnen die Macht nehme."

Nächste Frage: "Woher kommt die Verteufelung von Glyphosat?"

Pollmer: "Ich habe mir die Akten zur Schadensersatzklage genau durchgelesen. Die haben bei dem vermeintlichen Opfer nicht Glyphosat gefunden, sondern Amra –­ das Putzmittel. Glyphosat ist das Harmloseste, was es gibt."

Nach gut zweieinhalb Stunden ist der Vortrag vorbei. Es wird noch heftig diskutiert. Udo Pollmer hat das erreicht, was der Name der Vortragsreihe der Landkreise verspricht: Sie heißt Kopfsache.