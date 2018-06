Empfingen Mit 100 fühlt er sich "einigermaßen"

Von der Sportgemeinschaft Empfingen waren Ralf Schima, SGE-Vorsitzender und Julius Briegel gekommen. Briegel hatte neben vielen Glückwünschen auch viel Historisches im Gepäck. Zunächst hieß es "100 Jahre langes Leben – so viel Segen hat dir Gott gegeben". Hinger ist der erste und einzige Mann, der bisher in Empfingen 100 Jahre alt geworden ist. Vorher war es eine einzige Frau – Anna Hellstern, die 1995 so alt wurde. Briegel: Aus meiner Sicht war dein Lebensmotto immer Mäßigkeit, Zuversicht und Zufriedenheit.

Im Rahmen einer Rückschau hatte Julius Briegel, der auch lange Vorsitzender der SGE war, einiges zu berichten. "Mit knapp 18 Jahren hast du Mitte der 30er-Jahre in der 1. Mannschaft gespielt." Nach dem Krieg 1946 haben zurückgekehrte Fußballspieler, unter ihnen auch Hinger, im Rössle die heutige Sportgemeinschaft Empfingen gegründet. Unter primitiven und schwierigen Voraussetzungen musste der Spielbetrieb in Gang gebracht werden.

In einer einer alten Vereinschronik heißt es: "Zur Wiederaufnahme des Spielbetriebes im Jahr 1946 mussten zuerst am schrägen Sportplatz an der Haigerlocher Straße wieder Tore eingesetzt werden, aber woher das Holz nehmen?" Alte Telefonmasten wurden organisiert und daraus die Tore gezimmert.

Briegel hatte auch noch vieles über Freundschaftsspiele und Verbandsspiele zu berichten. Hinger war auch mehrere Jahre im Ausschuss. 1977 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. So ist er jetzt 72 Jahre Mitglied in der SGE und 41 Jahre Ehrenmitglied. Als Überraschung bekam er ein T-Shirt mit der Aufschrift "SG Empfingen 100 Reinhard Hinger".