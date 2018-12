Empfingen Mikrowellenzündung bald im Rennsport

Seit 1993 wird der Porsche-Mobil-1-Supercup im Rahmen der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft ausgetragen. Die Rennserie wird durch Porsche organisiert und bildet die Speerspitze der weltweiten Porsche-Markenpokale. Seit 1994 ist das Porsche-Mobil-1-Supercup-Team Fach Auto Tech, gegründet von Teamchef Alex Fach aus Sattel in der Schweiz nun dabei. Mehr als 20 Jahre Erfahrung im Rennsport und 13 Jahre Forschung in der Mikrowellentechnik werden ab kommendem Jahr kooperieren.

"Ich freue mich sehr, mit MWI ein innovatives Unternehmen an unserer Seite zu haben. In unserer Partnerschaft geht es darum, uns gegenseitig mit dem Austausch von Wissen zu unterstützen. Wir werden die Firma aktiv bei der Weiterentwicklung der Technologie mit unserem Know-how unter die Arme greifen. Gleichzeitig erhalten wir damit die Chance, zukünftig einer der Ersten zu sein, die von dem neuen Verfahren profitieren werden", so Alex Fach mit Blick auf die anstehende Zusammenarbeit.

Armin Gallatz, Gründer und CEO von MWI ergänzt: "Mit dieser Partnerschaft hat MWI die Möglichkeit, eine hochmoderne neue Technologie in den Rennsport zu bringen. Mit der gegenseitigen Unterstützung und Wissenstransfer zwischen beiden Partnern werden wir Möglichkeiten eruieren, wie eine Mikrowellenraumzündung in Hochleistungsmotoren zum Einsatz kommen kann."