Empfingen Menschen kommen ins Gespräch

Der gesamte Gottesdienst wurde vorbereitet von einem Team, dessen Mitglieder aus allen drei Gemeinden stammen. Auch im Gottesdienst beteiligten sich die Teammitglieder vielfältig, so dass es eine sehr abwechslungsreiche Angelegenheit war. Etwa als der Arzt, Axel Hempfling, von der Christoffel-Blindenmission berichtete, mit der er seit vielen Jahren verbunden ist.

Mehr als 130 Besucher

Dorthin sollte das Opfer des Gottesdienstes gehen. "Damit wird es möglich, den Blinden in den Entwicklungsländern eine Brücke zu bauen", betonte der Arzt und bat die Besucher humorvoll, sich einmal ihre Geldscheine genau anzuschauen. Denn dort sind auf einer Seite Brücken abgebildet.

Bereits vor dem Gottesdienst gab es schon Kaffee und Hefezopf, nach dem Gottesdienst hatten die Team-Mitglieder Wurst und Wecken als Mittagessen vorbereitet. Viele blieben noch länger da und das war auch der Wunsch vom "gemeinsam feiern"-Team: Die Menschen aus den drei Gemeinden zusammen und miteinander ins Gespräch zu bringen. Angesichts der mehr als 130 Gottesdienstbesucher scheint das Projekt erfolgsversprechend, auch deshalb, weil aus allen Orten der Gesamtkirchengemeinde Besucher gekommen waren. Das Team wird das Projekt gerne weiterentwickeln, zwei Termine stehen für dieses Jahr noch an.

Am Sonntag, 26. August, feiern alle drei Gemeinden gemeinsam beim Wandbühl und am Reformationstag, 31. Oktober, in der Kilianskirche in Mühlheim Gottesdienst. Danach wird ausgewertet und im Kirchengemeinderat berichtet. Als Zwischenbilanz sieht sich das Team aber schon jetzt auf einem guten Weg, was auch die positiven Rückmeldungen nach dem Gottesdienst zeigten.