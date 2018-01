Empfingen Mehr Einsätze fordern Wehrleute

Die Gesamtstärke der Feuerwehr Empfingen beträgt derzeit 106 Feuerwehrangehörige, darunter 47 Aktive in Empfingen (2 weiblich), 23 Aktive in Wiesenstetten.

Ferdinand Truffner sprach ein Grußwort an die Feuerwehrleute. Kaum seine Arbeit als Bürgermeister aufgenommen, war dies schon die erste Hauptversammlung. Empfingen sei eine sehr reizvolle Gemeinde. Truffner dankte den Familien und Arbeitgebern, die es ermöglichen, in der Feuerwehr Dienst zu tun. Die Zahl 51 Einsätze sei sehr beachtlich.

Frank Jahraus stellte fest, dass die Einsätze auch Routine bringen und man über die Feuerwehr spricht. Zu "Biopell" stellte er fest, dass es nicht sein kann, dass die Feuerwehr ständig über Brandmeldeanlage alarmiert werde. Hier müsse man den Dialog mit der Firma suchen. Mit dem künftigen Interkommunalen Gewerbegebiet werde für die Feuerwehr zusätzliche Aufgaben hinzukommen. Jahraus hob auch die sehr hohe Zahl der Leistungsabzeichen hervor. Es sei toll, sich mit anderen Feuerwehren, auch Landkreisgrenzen überschreitend, zusammenzutun.

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr gab es Ehrungen und Beförderungen.

So wurden dieses Mal Frank Hellstern und Michael Hauser für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst ausgezeichnet. Von Frank Jahraus erhielten sie das Feuerwehrehrenabzeichen in Silber. In seiner Laudatio für beide nannte Kreisbrandmeister Jahraus eine ganze Litanei von Ausbildungen und Funktionen. Dazu gab es von Bürgermeister Ferdinand Truffner eine Urkunde und weitere anerkennende Geschenke von den Empfinger Feuerwehrkameraden.

Zudem wurden auch Beförderungen ausgesprochen. Mandy Streidel wurde zur Feuerwehrfrau befördert, Jürgen Briegel und Marcel Schuh zu Löschmeistern.

Ein Highlight der Ehrungen waren die absolvierten Leistungsabzeichen in Gold und in Bronze, aber auch der Leistungsspange bei der Jugendwehr. Elf Floriansjünger legten das Leistungsabzeichen in Gold ab, zehn in Bronze und fünf Jungfeuerwehrler die Leistungsspange.

Von allen Seiten gab es dafür viel Lob und Anerkennung. Bestens ausgestattet mit Fahrzeugen wie die GLW-2 und Gerätschaften, bestens ausgebildet durch viele Lehrgänge und Fortbildungen zeigte die Gesamtfeuerwehr Empfingen ihre hohe Schlagkraft.

Die Vorschau für 2018 hat auch schon viele Termine für Fortbildungen und Übungen parat. Ende Oktober ist in Wiesenstetten die Übergabe der neuen Fahrzeugbox und des anvisierten MTW vorgesehen.