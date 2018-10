Empfingen Mehr als 60 Personen genießen die Schlachtplatte

Pünktlich zur Mittagszeit füllte sich der herbstlich geschmückte Saal. Aus der Küche roch es deftig nach Schlachtplatte. Mehr als 60 Personen waren der Einladung gefolgt, und alle bekamen reichlich Kraut, Blut- und Leberwurst, Bauch und Bug auf den Teller, serviert von den Damen des Beirats. Gekocht und verfeinert hatte Chefkoch Hubert Schindler mit seiner Frau Jutta das Kraut schon tags zuvor, und beide durften zu Recht ein dickes Lob von vielen Seiten entgegennehmen. "Die Schlachtplatte war nicht nur sehr gut, sondern auch richtig heiß – und das muss eine Schlachtplatte einfach sein", war zu hören.

Pius Brändle brachte einen selbst gebrannten Grappa mit und sorgte so bei manchem für eine gute Verdauung. Auch an den Nachtisch hatten Jutta und Hubert Schindler gedacht und Schoko-Lebkuchengebäck eingekauft. "Das könnt ihr ruhig öfters machen", wurde die Bitte auf eine Wiederholung eines solchen Essens an den Seniorenbeirat herangetragen.

Werner Eggenweiler, Vorsitzender des Seniorenbeirats, zeigte sich beim Aufräumen sehr aufgeschlossen: "Wenn die Leute kommen, machen wir das gerne wieder!"