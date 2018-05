Empfingen Mehr als 140 Jahre alte Kakteen blühen

Empfingen. In die Empfinger Kakteenklinik werden die unterschiedlichsten Kakteen in nahezu allen Altersstufen und Größen eingeliefert. In den meisten Fällen sind diese Pflanzen von tierischen Schädlingen befallen oder leiden an Virosen. Es komme deshalb laut Kakteenexperte Holger Dopp immer wieder vor, dass man die oftmals stark geschwächten dornigen Patienten bedauerlicherweise vernichten müsse, weil sie ein Krankheitsstadium erreicht haben, das Behandlungsmaßnahmen absolut sinnlos erscheinen lasse.

Im Frühsommer 2014 wurden dem Kakteen-Experten zwei uralte Echinopsis-Exemplare mit jeweils mehr als stattlichen 110 Zentimetern Höhe gebracht. Der Besitzer dieser Prachtexemplare, ein rüstiger Senior aus Niedersachsen habe Dopp darum gebeten, sich um den Erhalt dieser beiden von unzähligen Wollläusen befallenen Kakteen zu bemühen, denn es seien alte Erbstücke seiner Familie. Er habe hinzugefügt, dass nach seiner Kenntnis sein Ur-Großvater als Ingenieur die beiden Kakteen als wenige Zentimeter große Minipflanzen aus Paris mitgebracht habe, als er 1878 die dortige Weltausstellung besuchte. In den Jahrzehnten danach seien die Pflanzen in der Familie von Generation zu Generation weitergegeben worden. Jetzt habe er die Verpflichtung übernommen, sich darum zu kümmern, aber seine verstorbene Mutter habe aus Krankheitsgründen in den letzten Jahren die Kakteen vernachlässigt. Er habe auch angegeben, dass er sich nicht erinnern könne, in den vergangenen Jahrzehnten Blüten an den Pflanzen gesehen zu haben.

Zwei Jahre Arbeit