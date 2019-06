Empfingen Max Giesinger macht Festival komplett

Das Programm für das Festival am 21. September in Empfingen aus Anlass des 30. Geburtstags von Antenne 1 steht damit: Neben Giesinger treten "The BossHoss", Antiheld und der Kaberettist Dodokay auf. Empfingens Bürgermeister Ferdinand Truffner ist mit der Künstler-Auswahl mehr als zufrieden: "Wir sind begeistert und freuen uns über die Stars in Empfingen – gerne jedes Jahr."

Mit Giesinger hatte Truffner schon ein bisschen geliebäugelt. Denn dieser hatte die vergangenen Tage auf Antenne 1 zum 30. Geburtstag gratuliert. Nun ist es der charismatische Sänger tatsächlich geworden.

So kann man wohl am 21. September in Empfingen und darüber hinaus das zum WM-Lied gewordene "80 Millionen" von vielen tausend Menschen singen hören. Viele von Giesingers modernen Pop-Balladen sind zu Hits geworden. Antenne 1 schreibt: "Max Giesinger ist einer der erfolgreichsten Sänger und Songwriter Deutschlands. Seine Hits wie ›80 Millionen‹ und ›Wenn Sie tanzt‹ erhielten Goldauszeichnungen, sein Album ›Der Junge, der rennt‹ Platin-Status. Sein neues Album ›Reise‹ war über zwanzig Wochen in den deutschen Album-Charts."