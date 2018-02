Empfingen "Marke Eigenbau" – seit Jahren top

Freundschaftsring-Präsident Thomas Fischer und sein Stellvertreter Klaus Ranft hatten versprochen, wenn sie schon kommen, wollen sie auch auftreten. Und sie hatten einiges zu sagen zum Empfinger Narrenchef Thomas Joachim, der wie Fischer selbst ein närrisches Schwergewicht sei, und zur Fasnet überhaupt.

"Onser Fasnet hoch zu halta, des isch das schönste vo dr welt. Doch hat die Fasnet ihre Tücka für die, die’s et so richtig blicka, die glaubet, d’Fasnet sei geschafffa für einen Stall voll Discoaffa, die glaubet, so ein Brauchtumstanz sei fehl am Platz ond Virlefanz."

Dann ging es unter den "Narraboom", dies mit Altbekannten. Wer wird dies wohl sein? Nun, der EFC kann es doch nicht ganz lassen nach seiner Verabschiedung im vergangenen Jahr und reihte sich in den Programmablauf ein. Gekonnt hatten sie einiges zu singen am Narrenbaum, an dem sich jedes Jahr am Schmotzigen die Narren treffen. "Em Rothaus denn got jetzt a ganz frischer Wend, weil de meischda do älder wia da neue Chef send, Jo da Truffner senkt g‘herig da Altersdurchschnitt. Da Stadtsheriff schleicht sich an Narraboom ran, schau wieder hot oaner koa Parkscheib halt dran."

Auch das Jugendballett war wieder eine Augenweide. Ihr Thema war dieses Mal "Süßigkeiten". Sie zeigten, dass es immer viel Freude macht gemeinsam über die Bühne zu wirbeln.

"Auf die Warteliste fertig und los…". Ein Osterbachmännle und eine Saiwaldhexa unterhielten sich über Wartelisten die jedes Jahr länger werden.

Und mit viel Erwartung und Aufmerksamkeit wurde das "Ortsgeschehen" in den Blick genommen. Wem ist wieder was passiert? Ort war dieses Jahr das Wahllokal im Kindergarten, bei dem es um die Bürgermeisterwahl ging. Mit ein paar "Blitzlichter" ließen die Wahlhelfer nochmals das Wahlgeschehen Revue passieren. Am Schluss hieß es "Habemus Schultes Truffner".

Zum Ortsgeschehen selbst:

Bei der Hochzeit von Ramona und Michael Dreher war Achim Walter etwas länger als Gast. Zuhause angekommen hatte er keinen Schlüssel dabei und musste durch das Klofenster einsteigen. Auf einer Bahnfahrt nach Villingen-Schwenningen bemerkte Frank Kugel nicht, dass seine Kameraden in Rottweil ohne ihn ausgestiegen waren.

Bei einer Zottlaprobe rätselten Werner Baiker und Hansjörg Brumm über eine Note. Was diese wohl bedeutet. Carolin Walter klärte die Männer auf. Es war ein Pausezeichen.

Mit dem Original E‘pfenger Schantletanz ging es weiter im Programmablauf.

Auch das Hofballett zeigte sich wieder in Topform. Geschmeidig zeigten sie in ihrem Showtanz "Voller Schrecken durch die Nacht, wenn Halloweentown zu leben erwacht" eine olympiareife Akrobatik.

Eine weitere Umbaupause ließ nochmals die Spannung auf den Auftritt des neuen SCE steigen. Rundherum war es wieder ein gelungener Abend der Qualitätsmarke "Eigenbau". Am Ende des Bunten Abends wurden nochmals alle Akteure auf die Bühne gerufen. Die große Schar zeigte, dass es für alle eine närrische Freude macht bei diesem Highlight mitzuwirken.