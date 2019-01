Empfingen Marc Link folgt auf Rolf Hauser

Ein besonderes Augenmerk hat Eger auf genügend Kräfte für den Ersteinsatz. Die Tagesverfügbarkeit müsse so gut wie möglich gestärkt werden. Der aktuelle Durchschnitt liegt bei 14 bis 18 Einsatzkräften der Gesamtwehr.

Es gab drei Übungen der Gesamtwehr: Eine Hauptübung in Empfingen, Gesamtwehrübung Gefahrgut bei der Firma Schuon zusammen mit dem Gefahrzug der Feuerwehr Horb sowie die Hauptübung in Wiesenstetten. Die traditionelle Hohenzollerische Verbundübung gab es in Fischingen.

Die Gesamtstärke der Feuerwehr Empfingen beträgt derzeit 107 Feuerwehrangehörige, darunter 47 Aktive in Empfingen (zwei Frauen) sowie 24 Aktive in Wiesenstetten.

Peter Schmid übernimmt Leitung der Kapelle

Neu dazu kommt die Abteilung Feuerwehr-Kapelle. Leiter wurde Peter Schmid. Sie soll klein und fein sein und keine Konkurrenz zu den Musikkapellen in Empfingen.

Marc Link und Philipp Wolf zeigten mit einem gemeinsamen Power-Point-Bericht, dass Berichte durchaus lebendig sein können, was von den Anwesenden mit viel Lob honoriert wurde. Gab es doch bei der Jugendfeuerwehr keinen Monat, in dem es kein Event gab.

Bürgermeister Ferdinand Truffner freute sich, dass der Anbau Wiesenstetten endlich fertiggestellt wurde. Für die Abteilung in Empfingen sei ein Anbau in Planung. Für das Feuerwehrhaus in Empfingen soll es neue Stühle geben.

Willi Knödler, stellvertretender Kommandant der Gesamtstadt Horb, hob die gute Zusammenarbeit mit Horb hervor. In der Führungsgruppe arbeite man seit elf Jahren zusammen.

Kreisbrandmeister Frank Jahraus bestätigte die Anschaffung des Mannschaftstransportwagens. Dieses Fahrzeug wird Mitte des Jahres geliefert. Ein besonderes Lob gab es für das breite Fortbildungsangebot, das auch in Anspruch genommen wurde.

Jürgen Brendle wies für den Feuerwehrverband auf das Sozialwerk der Feuerwehr Baden-Württemberg hin, gibt es doch in Titisee ein Erholungsheim, das auch intensiver genutzt werden soll. Im vergangenen Jahr habe es dort 33 000 Übernachtungen bei einer Auslastung von 89 Prozent gegeben.

Neben den Wahlen (siehe Infokasten) gab es auch Ehrungen und Beförderungen (wir werden berichten).

Bei der Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr Empfingen gab es Wahlen. Überwiegend wurden die Verantwortlichen in ihren Ämtern bestätigt, dies mit einer hundertprozentigen Zustimmung, was das große Vertrauen der Floriansjünger in ihre Führungsmannschaft bestätigte. Dieter Eger wurde erneut zum Gesamtkommandanten gewählt.

Neuer Abteilungskommandant für die Abteilung Empfingen wurde Marc Link, der auch die Funktion des Stellvertreters von Dieter Eger übernimmt. Dieter Eger bleibt auch Abteilungskommandant für Wiesenstetten. Stellvertreter in Empfingen ist Siegfried Schuh, Stellvertreter in Wiesenstetten ist Timo Knipp. Im Ausschuss sind für die Abteilung Empfingen: Herbert Briegel, Marco Fiore, Siegfried Schuh und Harald Bossenmaier; für die Abteilung Wiesenstetten: Timo Knipp und Tobias Renz. Kassenprüfer sind Timo Knipp und Jürgen Brendle. Als Jugendwart löst Michael Hipp Marc Link ab. Stellvertreter von Michael Hipp ist Manuel Kreidler. Schriftführer bleibt Philipp Wolf und Kassier Dietmar Hinger. Für alle, die nicht mehr erneut zur Wahl antraten, gab es viele Dankesworte und Geschenke.