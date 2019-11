Empfingen Mann seit zwölf Tagen vermisst

Empfingen - Zwölf Tage nach dem Verschwinden von Johann S. ist der 82-Jährige immer noch nicht aufgetaucht. Der Mann wurde am Donnerstag, 7. November, gegen 17 Uhr zuletzt in einem Akustiker-Geschäft in Horb gesehen. Sein Auto hatte er in Horb geparkt. Die Örtlichkeiten liegen nahe des Neckars, schreibt die Polizei.