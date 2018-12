Empfingen Man nehme den Bürostuhl als Rollator

VdK-Kreisvorsitzender Oswald Zink sagte, es habe sich bewährt, dass man sich alle Jahre wieder an der Jahreswende in der VdK-Gemeinschaft treffe. Es gelte auch Dank zu sagen, vor allem denjenigen, die schon seit Jahren mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz nicht nur zur aktiven Mitgestaltung des Verbands, sondern auch der gesamten Gesellschaft beitragen. Zink blickte auf das vergangene Jahr zurück. Fünf Kernthemen gab es: Rente, Pflege, Gesundheit, Behinderung und Armut. Der Erhalt des Sozialstaates sei dem VdK sehr wichtig. Die Lasten müssten gleichmäßig verteilt werden. Der VdK Baden-Württemberg habe sich auch aktiv im neuen Bündnis gegen Altersarmut in Baden-Württemberg engagiert. Er sei ein Zusammenschluss von bislang 31 sozialen und kirchlichen Organisationen und Gewerkschaften. Zink ging noch kurz auf die Neckarwoche in Horb ein. Der VdK-Stand sei noch nie so gut besucht worden wie dieses Jahr. Und es habe dadurch sieben neue Mitglieder gegeben.