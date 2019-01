Empfingen "Letzte Hilfe" fehlt im Landkreis noch

Empfingen/Horb. Der erste Vortrag bei Einklang Bestattungen im neuen Jahr ist schon am heutigen Mittwoch: Um 19 Uhr spricht Empfingens evangelischer Pfarrer Christoph Gruber in den Räumen des Bestattungsunternehmens in der Julius-Bauser-Straße 18 in Empfingen zum Thema "Dankbar zurückblicken". Einklang-Geschäftsführerin Beiter sagt im Gespräch mit unserer Zeitung: "Ich habe Pfarrer Gruber angefragt. Ihn hatten wir schon einmal als Referenten und er kennt das Unternehmen, weiß wie wir arbeiten. Bei der Wahl des Themas lassen wir ihm da freie Hand. Er hat uns dann einen Vortrag zur Dankbarkeit vorgeschlagen."

Ein Thema, das im Landkreis Freudenstadt nach Meinung von Beiter noch einen höheren Stellenwert bekommen sollte, steht am Montag, 18. Februar, um 19 Uhr auf dem Programm: Damaris Benzko von "Palliativ & Intensiv Care Team Nordschwarzwald", kurz "PICT" referiert unter dem Titel "Unruhe – der richtige Umgang mit sterbenden Menschen". Beiter sagt: "So wie Erste-Hilfe-Kurse gibt es auch Letzte-Hilfe-Kurse." Die nächstgelegene Adresse dafür ist Tübingen. Dort gibt es über den Hospiz- und Palliativverband Baden-Württemberg ausgebildete Kursleiter, die den Letzte-Hilfe-Kurs anbieten. "Bei uns im Landkreis gibt es leider niemanden", sagt Beiter.

Ein Thema, das schon bei vergangenen Vorträgen auf große Nachfrage gestoßen ist, ist das Vererben. Am Mittwoch, 20. März, um 19 Uhr informiert Rechtsanwalt Uwe Gräschus aus Horb in der neuen Horber Filiale von Einklang Bestattungen in der Marktstraße 16 die Besucher unter dem Titel "Vererben – aber wie".