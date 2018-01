Empfingen "Lassen wir den Segen Gottes in unser Herz kommen"

In seiner Begrüßung wünschte Dekan Alexander Halter von Herzen allen ein gesegnetes und gutes neues Jahr. "Wir stehen am Beginn eines neuen Jahres, das unterschiedliche Gefühle des Hoffens und Bangens hervorruft." Die Kirche feiert mit dem Neujahr auch das Hochfest der Gottesmutter Maria.

Halter in seiner Predigt zum Neujahrsbeginn: "2017 ist abgehakt, jetzt beginnt 2018 – eigentlich handelt es sich dabei aber nur um Zahlen im Kalenderjahr. Trotzdem werden die letzten Sekunden des alten Jahres und die ersten Sekunden des neuen Jahres bewusst erlebt, denn man feiert eine Art Neuanfang."

In seiner Predigt machte sich Dekan Halter Gedanken zum Segen. Er erzählte eine Geschichte, in der Eltern ihrem Kind diesen Segen geben und damit sagen, dass es immer geliebt werden wird. "Ja, dieser Segen bedeutet, dass ich geliebt bin ohne Wenn und Aber." Im Lateinischen heißt Segen benedicere. "Gutes sagen, Gutes gegenüber andern sagen. Segen sagt Ja zu dir, zu mir. Segen bedeutet bedingungslose Zusage. Beginnen wir dieses Jahr mit dem Segen Gottes, lassen den Segen Gottes in unser Herz kommen."