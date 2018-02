Empfingen "Ländlicher Raum leider unattraktiv"

Schaut man sich andere seit langer Zeit offene Schulleiterstellen an, kann man in Empfingen noch froh sein, dass es wenigstens eine Bewerberin gibt. Auf die Frage hin, wie schwierig es ist, geeignete Bewerber für eine Rektorenstelle an Grundschulen zu finden, sagt Wolfgang Held, Schulamtsdirektor und kommissarischer Amtsleiter des staatliches Schulamts Rastatt unserer Zeitung: "Es ist schwierig. So konnten wir zum Beispiel die Stellen in Waldachtal-Salzstetten, Schönmünzach, Horb-Bildechingen und Horb-Talheim bisher trotz mehrfacher Ausschreibung und persönlicher Ansprache nicht besetzen." Der Mangel an Bewerbern liege jedoch nicht an den Voraussetzungen, die ein erfolgreicher Kandidat mitbringen sollte. Bewerber sollten laut Held "mehrjährige erfolgreiche Unterrichtserfahrung, pädagogisches Geschick und Lust auf Führung" vorweisen können. Er sagt: "Der ländliche Raum ist leider für viele Junglehrerinnen unattraktiv. So konnten wir in der ersten Bewerbungsrunde (vorgezogenes Verfahren) für das kommende Schuljahr 2018/19 von 25 ausgeschriebenen Stellen nur acht besetzen. Wir hoffen nun noch auf das Verfahren ländlicher Raum und das sogenannte Hauptverfahren."