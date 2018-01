Empfingen Kunden kommen nicht zum Bummeln

Empfingen. Zunächst einmal die positiven Entwicklungen des zurückliegenden Geschäftsjahres: Der IHGV-Vorsitzende Alexander Gerhardt stellt der medizinischen Versorgung in Empfingen ein gutes Zeugnis aus. Er sagt: "Die gesundheitliche Versorgung hat sich zum Positiven entwickelt." Dazu zähle, dass die Hausarztpraxis von Corinna Schiletz Verstärkung durch den Arzt Dimitri Fledman bekommen hat. Auch der neue Zahnarzt habe sich gut integriert. Eine zukünftige positive Entwicklung zeichne sich durch das geplante Ärztehaus ab.

Als Erfolg wertet Gerhardt auch, dass die Bäckerei- und Friseurgeschäfte erhalten geblieben sind und sogar noch ein Bäcker hinzugekommen ist. "Das Jahr 2017 war für den Handel so schlecht nicht", sagt er.

Trotzdem hat er einiges zu bemängeln. Er sagt: Die Verkehrssituation ist 2017 noch schlimmer geworden." Die Baustelle, die in Horb zum Bau des Einkaufszentrums entstanden war, habe sich auch auf Empfingen negativ ausgewirkt. Der Durchgangsverkehr habe durch die Verkehrsumleitungen zeitweise zugenommen. Als problematisch für viele Einzelhändler sieht Gerhardt die Parkplatzsituation in Empfingen. Am Weiherplatz sei es oft schwierig, einen Platz zu finden, da die Flächen oft von Transportern belegt werden würden. Außerdem meint Gerhardt, dass die Kunden in einem Dorf nicht Hunderte Meter vom Auto zu einem Geschäft zu Fuß gehen möchten. "Man möchte dort parken, wo man einkauft. Denn in einem Dorf unternimmt man Bummel." Dieses Anliegen wolle Gerhardt bei einem Termin mit Bürgermeister Ferdinand Truffner Ende des Monats ansprechen. Ihm sei jedoch bewusst, dass das Parkplatzproblem nicht so einfach zu lösen ist. Prüfen könne man, ob durch mehr Kontrollen Autofahrer dazu angehalten werden könnten, belegte Parkplätze nach dem vorgeschriebenen Zeitfenster wieder zu räumen, um Platz für neue Parker zu machen.