Empfingen Krautsud versetzt Hexen in Ekstase

Empfingen. Dann wird im Empfinger Flecken die Fasnet aufgeweckt. Das Narreneinsammeln mit anschließenden Darbietungen steht dieses Jahr unter einem besonderen Stern. Seit mindestens 125 Jahren machen die Hexen an der Fasnet den Flecken unsicher und treiben ihren Schabernack.

Die Narrenkapelle Zottla-Musik trifft sich um 19 Uhr auf dem Tanzplatz. Bevor das Einsammeln beginnt, wird der Erbsenbär in der Strohbärenscheune geweckt. Die Brauchtumer locken mit närrischen Sprüchen und kräftigem "Narri Narro" die Osterbachmännle hinter dem Ofen hervor. Auf dem Weg die Schanzgasse runter und zum Kehlhof hinüber werden auch all die anderen alten E’pfenger Narrenfiguren mitsamt Elferrat und den Damen vom Hofballett mit allerlei Sprüchen eingesammelt. Dann zieht es die närrische Meute in Richtung Rathaus, um den Narrenbaum in Versen zu loben.

Um circa 19.30 Uhr steht der Hexenkessel am Kehlhof bereit. Patrick der Hexenmeister beginnt unter den aufmerksamen Blicken der misstrauischen Hexenweiber das geheimnisumwitterte Hexenwasserbrauen. Die Hexen müssen ihm Wasser verschiedener Empfinger Quellen und Kräuter der Empfinger Fluren herbeischleppen und bald dampft der gefüllte Kessel über dem lodernden Feuer. Dass der zum Zauberelixier verwandelte Hexenkrautsud die hakennasigen Besenreiterinnen ganz schön in Ekstase versetzt, sieht man beim darauf folgenden Hexentanz. Welcher närrische Zuschauer möchte den anschließenden Probiertrunk des Hexenwassers da noch ausschlagen? Zum Feiern des erfolgreichen Brauvorgangs spielt die Narrenkapelle Zottla-Musik eine Stimmungsrunde. Dem Tanz der Hexen wollen auch die Empfinger Schantle nicht nachstehen und führen mit rhythmischem Geschell, musikalisch begleitet von den "Zottla", den Original Empfinger Schantletanz auf.