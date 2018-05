Empfingen Konstantin Hauser ist gestorben

Am 23. Januar 1925 in Empfingen geboren, erlernte er nach dem Besuch der Volkschule auf mehreren Baustellen im Schwarzwald und in Stuttgart den Beruf des Maurers. Ende 1942 erhielt Hauser den Stellungsbefehl zum Reichsarbeitsdienst, wobei ihm gleichzeitig die Möglichkeit zum Studium auf der Staatsbauschule gegeben wurde, was aber durch den Militärdienst nicht mehr zustande kam. So folgte nach dem Einsatz beim Reichsarbeitsdienst vom Januar bis Juli 1943 bereits der Wehrdienst als Minenleger an der Atlantikküste. Nach zweimaliger Verwundung bei der Invasion kam er in Oberschlesien zum Einsatz.

Als Schwerverwundeter wurde er drei Wochen nach Kriegsende von den Amerikanern an die Russen ausgeliefert. Aus der russischen Gefangenschaft kehrte er im September 1949 zurück. Nach der Rückkehr war er beruflich in Freudenstadt bei der Baufirma Förster und 42 Jahre als Polier beim Baugeschäft Gebrüder Marquardt in Horb tätig.

1952 heiratete er Agnes Baum. Aus dieser Ehe gingen zwei Töchter – Christeanne und Ursula – hervor. Seine Ehefrau, die er nach ihrer schweren Krankheit mehr als acht Jahre lang zuhause gepflegt hatte, starb 2007.