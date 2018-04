Salzig und hell: So lautet das Thema der Konfirmation in diesem Jahr, abgeleitet vom Auftrag Jesu Salz und Licht für die Welt zu sein. Passend dazu machten die Konfirmanden Leonie Erler, Valentina Weber und Max Scheiermann Salzlampen. Große weiße Salzblöcke wurden zu farbigen Leuchten, passend zu den Konfirmationssprüchen. Wenn die drei Jugendlichen am Sonntag öffentlich gefragt werden, dann ist ihr "Ja" gefordert. Ihr "Ja" zum Herrn Jesus Christus und damit auch ein "Ja" zu seinem Auftrag salzig und hell zu sein. Das ist übrigens eine Aufgabe für alle Christen: Aufmerksam die Entwicklungen zu beobachten, kritisch zu bleiben, sich einzumischen für Gerechtigkeit und gegen die Gleichgültigkeit. Den Nächsten zu lieben, ohne vorher Bedingungen zu stellen. Foto: Kirchengemeinde