Empfingen Klaus Lang scheitert bei "Das Ding des Jahres"

Für Klaus Lang und Cornelia Maier aus Empfingen wurde es am Mittwochabend in der ProSieben-Sendung "Das Ding des Jahres" spannend. In der Primetime darf Lang gemeinsam mit seiner Assistentin sein selbst entwickeltes "HelioTent" dem Studiopublikum vorstellen. Sein Zelt mit einer speziellen Folie, unter der gesundes Sonnenbaden möglich ist, tritt dabei gegen den "MediBech", ein Becher, der das Einnehmen von Tabletten erleichtert, an.