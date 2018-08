Empfingen Kings Scouts aus ganz Deutschland treffen sich in Rüthen

So ein Bundescamp sei eine sehr besondere Sache, denn weit über 100 Pfadfinder trafen sich in Rüthen und bauten dort gemeinsam ihr großes und eindrückliches Camp auf. Eingeteilt in kleine Dörfer, die nach den zwölf Stämmen Israels benannt waren, jeweils geleitet von einem eigenen Bürgermeister, war der Tagesablauf, wie übrigens alles andere auch, gut organisiert.

Gewohnt wurde ganz pfadfindergemäß in Jurten. Normalerweise kochen die Pfadfinder ja auf dem Feuer. Das war aber aufgrund der langen Trockenheit nicht möglich. Darum wurde mit Gaskochern das Essen in der jeweiligen Kleingruppe zubereitet. "Auch das ist eine wichtige Erfahrung für die Pfadfinder. Dass es Grenzen gibt, die man zu achten hat und man dann eben nach Lösungen suchen muss", erklärt die Stammleiterin auch den Verzicht auf das Lagerfeuer, das sonst zum Pfadfinderleben nicht nur am Abschlussabend, dem Ratslagerfeuer, selbstverständlich dazu gehört.

Bei Geländespielen, Schwimmbadbesuch und verschiedenen Hobbygruppen, lernten sich die Jugendlichen und Kinder aus ganz Deutschland kennen und knüpften Freundschaften. An jedem Tag trafen sich alle Kings Scouts als allen Dörfern gemeinsam in der Arena. Dort hörten sie auch Bibelgeschichten von Gideon, einem klugen und mutigen Mann Gottes, der allerhand mit Gott und dem Volk Israel erlebte. Einem Mann der unsicher war, ob er der richtige ist und durch ein besonderes Zeichen, das Gott ihm gab, neuen Mut für seine Aufgabe bekam. Davon abgeleitet war das Lagermotto "Zeig dich".

Aufnäher mit diesem Logo dürfen nun alle Teilnehmenden auf ihrer Kluft, dem Pfadfinderhemd, tragen und damit zeigen, dass sie dabei waren, als sich 2018 im heißen Sommer mehr als 100 Pfadfinder der King Scouts aus ganz Deutschland in Rüthen trafen und eine bemerkenswerte Zeit erlebten.

Weitere Informationen: Die Stammtreffs der Empfinger Kings Scouts beginnen wieder nach den Sommerferien. Alle 14 Tage trifft man sich bei der Hochgerichtshütte oder im evangelischen Gemeindehaus samstags um 10.30 Uhr. Die Pfadfinderarbeit ist ein Angebot der Evangelischen Kirchengemeinde Empfingen.