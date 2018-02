"Fasnetsprofessor" Werner Baiker überraschte die Kinder im Empfinger Kindergarten "Die Kleinen Strolche" mit einem Geschenk. Er brachte den kleinen Narren sein "E’pfenger Fasnetsköfferle". Die Spannung, was darin wohl enthalten sein könnte, war gewaltig. "Bestimmt ist da eine Saiwaldhexe drin", mutmaßte ein Junge. Er sollte natürlich recht behalten. Aber zuerst wurden die Malvorlagen für Schantle, Bajass und Osterbachmännle ausgepackt und der bunte Schriftzug "Fasnet" aufgestellt. Die kleinen Narren errieten schnell, was die Buchstaben bedeuteten. Dann durfte jedes Kind ins Köfferle greifen und eine hölzerne "E’pfenger Fasentsfigur" herausholen, die dann auf den Boden gestellt wurde. Am Schluss war es ein kleiner Fasnets­umzug, mit dem Zottla-Musikant vorne draus, gefolgt von der Empfinger Narrenschar. Ein Kleinkinder-Puzzle mit den Empfinger Strohbären hatte die junge närrische Gesellschaft schnell gesteckt und beim Memory war Begeisterung zu verspüren, erkannten doch die Kinder so gut wie alle Narrengestalten, selbst die Dominos. Der katholische Kindergarten hatte das "E’pfenger Fasnetsköfferle" schon von Baiker an der letzten Fasnet gespendet bekommen. Er entwickelte Idee, um Kindern, vor allem auch aus Familien, in denen die Fasnet kein Thema ist, oder die aus anderen Kulturkreisen stammen, die E’pfenger Fasnet spielerisch zu vermitteln. Foto: Kindergarten