Empfingen Kinder fräsen an der CNC-Maschine

Empfingen. Mal kommen die Kindergartenkinder in die Lehrwerkstatt von Ceratizit, mal die Auszubildenden in den Kindergarten. Dieses Mal besuchten die Kindergartenkinder in zwei Gruppen die Lehrwerkstatt von Ceratizit, um unter Anleitung von den Auszubildenden an der CNC-Maschine zu fräsen, aber auch konventionelles Fräsen zu lernen, bohren und Gewinde schneiden, mit Feilen abzugraten, auch anmalen nicht zu vergessen, die fertigen Einzelteile zusammenzubauen und dem Produkt auch den individuellen Namen mit Schlagbuchstaben und Hammer einzuschlagen.

Stiftehalter in Form eines fahrbaren Busses als Ergebnis nach mehrstündiger Arbeit

Beim Einschlagen zeigten die Auszubildenden viel Vertrauen, denn so mancher Schlag, der mit dem Hammer mit viel Kraft ausgeführt wurde, könnte auch die Finger der Auszubildenden treffen, die das Produkt halten mussten.