Empfingen Kinder erfreuen sich am Streichelzoo

Mit dem Streichelzoo lag die Vereinsleitung völlig richtig. Viele Familien waren mit den Kindern in der Zuchtanlage auf den Beinen. Die Mädchen und Jungen hatten am liebevollen Streicheln und auf den Arm nehmen von Zwergkaninchen ihre besondere Freude. Der Vorsitzende Arthur Hellstern stellte erfreut fest, dass sich die Idee der Vereinsleitung, jährlich ein Haxenfest am Ende der Sommerferien zu veranstalten, gut bewährt habe. Schon heute steht fest, dass das siebte Haxenfest am Sonntag, 1. September 2019, stattfindet.