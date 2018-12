Empfingen Kein Eislaufen mehr auf dem Tälesee?

In einer Meldung auf ihrem Facebook-Auftritt schreibt die Feuerwehr: "Ist ein See zugefroren, sieht es so aus, als könnte man darauf herum laufen. Doch oft kann man nicht sehen, wie dick das Eis ist und es besteht die Gefahr, dass man einbricht und ertrinkt. Erst ab einer Eisschicht von 15 Zentimetern sollte man die Eisflächen betreten. Die Gemeinde, in der man wohnt, gibt die entsprechenden Eisflächen frei. Bitte betreten Sie nur diese. Das Betreten anderer Eisflächen ist lebensgefährlich."

Doch die Eisfläche freigeben möchte Bürgermeister Ferdinand Truffner nicht. Schon in der Vergangenheit unter Bürgermeister Albert Schindler wollte die Gemeinde das Eis nicht freigeben. Die Begründung damals: Die Gemeinde wäre dann für das Eis verantwortlich. Truffner sagt: "Wir werden auch weiterhin das Eis nicht freigeben – außerdem bräuchten wir hierzu dauerhafte Minus-Temperaturen."

Mit den Schildern am Ufer, die das Betreten des zugefrorenen Sees verbieten, ist die Gemeinde aus der Verantwortung. Falls doch einmal etwas passieren sollte, rät die Feuerwehr, die Notrufnummer 112 zu wählen.