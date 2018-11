Empfingen (jb). In den Herbstferien fanden vom Blasmusikkreisverband Freudenstadt die D-Prüfungen in Grüntal statt. Insgesamt nahmen vom Musikverein Empfingen 13 Jungmusiker daran teil. Dabei müssen sich die Jungmusiker einer theoretischen und praktischen Prüfung stellen. Der Schwierigkeitsgrad steigert sich von D1 über D2 zu D3. Die Vorbereitung zur praktischen Prüfung wurde vom jeweiligen Instrumentallehrer das ganze Jahr über vorgenommen. Die theoretische Vorbereitung übernahm der Verein selbst in wöchentlichen Unterrichtsstunden. Die Prüfung haben erfolgreich bestanden: D1: Anne Koch, Norah Perk, Jakob Welle, Benjamin Schmieder, Nico Baiker, Paul Lanig, Mike Hellstern; D2: Lorine Baiker, Jana Hellstern, Lisa Lanig, Thore Brändle; D3: Hannah Walter, Marc Baiker.