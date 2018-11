Empfingen Jugendliche feiern im Neon-Ambiente

Empfingen. Entsprechend des Mottos Neon war auch die Dekoration, die Schriftzüge an den Wänden in Leuchtschrift, so etwa "I see dead people". Die Gäste hatten ihr Outfit entsprechend gewählt.

Bereits gegen 22 Uhr war das JKV-Haus voll und viele weitere Gäste suchten das Miteinander im Gespräch vor dem Haus. Aus den Lautsprechern ertönten Techno- und Dance-Musik.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen – eine Security – seien nicht notwendig, meinte Daniel Saier vom JKV. Bisher habe man immer alles selbst klären können. Stolz berichtet Saier von einem Generationswechsel. Bisher seien fast ausschließlich Ü18-Jugendliche ins Jugendhaus gekommen. Bedingt durch eine intensive Werbung über soziale Medien hätten nun auch die U16-Jugendlichen angesprochen werden können.