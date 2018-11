Empfingen Jetzt gibt’s Empfinger Gutscheine

Die Gutscheine, die jeweils einen Wert von fünf Euro haben, sind bei 25 Einzelhandelsgeschäften in Empfingen einlösbar. Alexander Gerhardt, Vorsitzender des IHGV, sagt: "So gut wie alle Einzelhändler aus Empfingen beteiligen sich." Lediglich die Supermärkte seien nicht beteiligt. In deren Zentralen fühle sich wohl niemand so richtig zuständig. Gerhardt sieht in den Gutscheinen den Vorteil der größeren Flexibilität. Denn man könne sich damit auch einfach mal ein Vesper kaufen. Was Bürgermeister Truffner besonders gefällt: "Mit den Gutscheinen bleibt das Geld in der Gemeinde."