Empfingen "Ist das nicht herzergreifend, wie die Kleinen das machen?"

Den Text hierzu, im Buch kindgerecht formuliert und reich bebildert von Wasyl Bagdaschwili, las Kindergartenleiterin Karin Tielmann, und die Kinder spielten ihre Rollen mit großer Hingabe. Andächtig lauschten die im Kreis sitzenden Bewohner und bedachten die jungen Schauspieler mit reichlich Applaus. Für den zweiten Teil hatten sie sich ein gemeinsames Singen von Adventsliedern ausgesucht.

Erzieherin Petrina Wiechert begleitete Weisen wie "Oh Tannenbaum" und "Alle Jahre wieder" an der Gitarre. Manch ein Bewohner erinnerte sich an die Texte der stimmungsvollen Lieder.

Schließlich wurden die jungen Künstler von Monika Obstfelder und ihrem Team vom Pflegehaus beschenkt, bevor auch die Kinder Gaben an die Bewohner überreichten. Jedes Kind gab jedem Bewohner die Hand und wünschte frohe Weihnachten. "Ist das nicht herzergreifend, wie die Kleinen das machen? Und ist es nicht wunderschön, die Augen der Großen so leuchten zu sehen?", sagte Obstfelder. Sie bedankte sich ergriffen dafür und wünschte allen eine gesegnete Weihnacht. Mit Süßem und Mandarinen beschenkt stapften die zufriedenen jungen Akteure in Richtung Kindergarten davon.