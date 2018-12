Empfingen Internationales Treffen in Empfingen

Empfingen. Auf Einladung von Ulf-Rüdiger Müller vom Campus Horb der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) konnten sich die angehenden Wissenschaftler und Ingenieure über den Stand der Forschungen auf dem Gebiet der Mikrowellenzündung informieren. Die Gruppe wurde von den Rektoren des Eduard-von-Hallberger-Institut (EHI) Wang Zhen und Friedrich Bergler begleitet, welche auch als Dolmetscher wertvolle Dienste leisteten.

Das Thema Mikrowellenzündung und die damit verbundene Treibstoff- und Schadstoffreduzierung stieß auf hohes Interesse: China hat sich bereits heute zum weltweit größten Fahrzeugmarkt entwickelt. Für 2025 wird ein jährliches Produktionsvolumen von 30 bis 35 Millionen Autos erwartet. Das entspricht etwa der gemeinsamen Produktion von Europa und Japan. Die speziell in den Ballungsräumen überaus kritische Immissionsproblematik zwingt China zu den weltweit anspruchsvollsten Emissionsgesetzen.

Zusätzlich muss auch Kraftstoffverbrauch signifikant gesenkt werden. Die Flotten-Verbrauchsvorgabe wird in China bis 2020 auf 5,1 Liter auf 100 Kilometer abgesenkt. Obwohl China einer der Treiber auf dem Gebiet der Elektromobilität ist, setzen die Entwickler der großen Hersteller wie FAW (First Automotive Works) auf höchst effiziente Ottomotoren. Bis 2020 wollen die chinesischen Hersteller den Grenzwert im Flottenverbrauch durch einen Anteil von 75 Prozent an höchsteffizienten Ottomotoren und Getrieben inklusive 48-Volt-Technik und mit einem Anteil von 19 Prozent an fahrwiderstandsoptimierten Fahrzeugen erreichen. Lediglich sechs Prozent der Fahrzeugflotte wird aus Elektrofahrzeugen oder Brennstoffzellenfahrzeugen bestehen.