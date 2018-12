Empfingen "Innerhalb von 14 Tagen war alles geklärt"

Die Lagerhalle soll auf rund 160 Quadratmetern Grundfläche entstehen. Im zweistöckigen Gebäude seien Betriebs- und Lagerräume geplant. Das Büro sei bisher im Musterhaus untergebracht, könnte bei einer Erweiterung aber auch in der neuen, beheizten Lagerhalle installiert werden. Gebaut werde mit ökologischen Baustoffen und unter Berücksichtigung energetischer Vorschriften, so Fleiner, der sich in diesem Bereich spezialisiert hat. Neben den Arbeiten im Bereich Holzbau und Zimmerei bietet er auch den Innenausbau, Fertighäuser, ökologisches Bauen, Planung und Bauleitung sowie Bauen und Sanieren aus einer Hand an. Ebenso realisiere er Fotovoltaik- und Solaranlagen, Kanadische Blockhäuser und erweitere seinen Arbeitsbereich auf Asbestsanierung und Fassadenbau. Sein Können wird er nun bei seiner ersten eigenen Lagerhalle im Gewerbegebiet in Empfingen einbringen, die kommendes Jahr bezugsfertig sein soll.