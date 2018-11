Empfingen In der Bücherei darf es rund gehen

E m pfingen. So brüteten bei der Feier am Mittwochnachmittag auch die achtjährige Maya und die elfjährige Hannah über dem Büchereiquiz. "Wenn man sich gut konzentriert und auf den Plakaten und in der Bücherei sucht, kann man eigentlich alle Fragen gut beantworten", erklärte Maya. Denn auf mehreren Plakaten im Schulflur präsentierten Büchereileiterin Ellen Wannenmacher und ihre Mitarbeiterin Marianne Stribick Zeitungsausschnitte aus den vergangenen 20 Jahren Büchereigeschichte. Angefangen mit dem Bericht über einen Theaternachmittag im März 1999 bis hin zu der Ankündigung für die 20-Jahr-Feier.

Neben einigen Lesern, Bürgermeister Ferdinand Truffner, Lehrern und Gemeinderäten war auch Cornelia Rieger in die Empfinger Schule gekommen. Als langjährige Büchereileiterin war sie für viele der auf den Plakaten vorgestellten Veranstaltungen verantwortlich.

"1998 hat Cornelia Rieger hier ganz klein angefangen", erinnerte Wannemacher in ihrer kurzen Rede. 1400 Bücher und 200 Kassetten habe es damals in der Empfinger Bücherei gegeben. "Inzwischen haben wir hier 8800 Medien", sagte Wannenmacher. "Die Regale sind so voll, dass wir bei jeder Neubestellung schon überlegen müssen, was dafür raus kommt. Das tut jedes Mal im Herzen weh." Aber die Bücherei wolle eben aktuell bleiben. "25 Jahre schaffen wir auf jeden Fall, 30 auch und vielleicht ja sogar 40 Jahre", meinte sie. Dem schloss sich auch Bürgermeister Truffner in seinem Grußwort an. Er hoffe sogar auf 50 Jahre. "Aber eigentlich ist eine Bücherei ja nicht zum Sprechen, sondern zum Lesen da", meinte Truffner. "Wobei hier natürlich auch Leben sein soll."