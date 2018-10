Empfingen "Ich schätze hier das Miteinander"

Empfingen. Jochen Seibold öffnet seine Haustüre zum Gespräch mit unserer Zeitung gemeinsam mit Sohn Tim und seiner Frau Sandra. Noch ist das Haus des zukünftigen Empfinger Ortsbaumeisters eine Baustelle. Seibold sagt: "Wir hoffen, dass wir bis zum Jahresende einziehen können." Seit zwei Monaten ist er mit seiner Frau, die schon 14 Jahre in Empfingen lebt, verheiratet. Sie ist auch der Grund, warum Empfingen für Seibold keine unbekannte Gemeinde mehr ist. Er sagt: "Ich schätze hier die Menschlichkeit, das Miteinander und die ländliche Umgebung." Durch seine Frau habe er in Empfingen schon einen Freundeskreis. Auch die Fasnet habe er schon kennengelernt. "Die ist ganz anders als in Wildberg, viel traditionsreicher", sagt er. Schon seit längerer Zeit habe er nach einem Haus in Empfingen gesucht. "Im April sind wir dann fündig geworden", sagt er. Was der Geschichte noch die Krone aufsetzt: "Die Stelle zum Ortsbaumeister war für mich gerade zum richtigen Zeitpunkt ausgeschrieben. Ich denke, dass es dann auch so sein soll."

Am 1. November tritt Seibold seine Stelle an. Zu seinen Aufgaben gehören vor allem die Bauhofleitung, der Hoch- und Tiefbau und die Pflege der Grünanlagen.

Feuerwehr ist Hobby