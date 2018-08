Empfingen/Horb-Nordstetten (gw). Die Landwirtschaft hat durch extreme Hitze und massiven Wassermangel gelitten. Und dadurch wird auch das Futter für das Vieh knapp. Auch Familie Hübl vom Buchhof in Nordstetten muss reagieren. "Wir sind gezwungen, Futter zuzukaufen", sagt Thomas Hübl. Die Maisernte muss drei Wochen früher beginnen als geplant. Vor der Familie und den vielen Helfern liegt ein sehr arbeitsintensives Wochenende. Dennoch haben die Hübls daran gedacht, die Bevölkerung in Empfingen zu informieren, dass es zu erhöhtem Transportverkehr kommen wird. "Glücklicherweise bekommen wir unseren Mais von der Bioenergie Haigerloch-Bittelbronn." Das bedeute aber auch, dass sämtliche Anhänger durch die Gemeinde Empfingen fahren würden. Ursprünglich sei das für Samstag geplant gewesen, aber durch das andauernde Regenwetter am gestrigen Freitag verschiebt sich der Transport wohl vor allem auf den Sonntag. Auch in den sozialen Medien baten die Hübls in einem Brief um Verständnis. Sie schreiben dort: "Wir hoffen, dass es dadurch nicht zu vielen Unannehmlichkeiten für Sie als Bürger kommt und wenn doch, möchten wir diese entschuldigen." Den Hübls ist es wichtig, nah dran an der Bevölkerung zu sein. Deshalb schreiben sie noch: "Wenn Sie sich für die Maisernte und die modernen, großen Maschinen interessieren, können Sie gerne vorbeischauen und sich direkt vor Ort bei uns informieren."