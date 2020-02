Empfingen Hotel schon wieder Ziel von Einbrechern

Doch warum trifft es immer das Hotel Empfinger Hof? Naeter: "Die Polizei hat gesagt, dass das natürlich die verkehrsgünstige Lage für Einbrecher ist. Du bist ruckzuck auf der Autobahn oder Richtung Haiterbach verschwunden. Dazu kommt: Jeder, der googeln kann, findet schnell heraus, dass wir keinen Nachtportier haben."

Früher, so erinnert sich Naeter, haben die Diebe bei seinem Vorgänger zweimal den ganzen Zigarettenautomaten aus dem Hotel geschleppt. Doch der Hoteldirektor will sich jetzt wehren: "Klar. Wer irgendwo reinkommen will, kommt rein, wenn er es will. Aber: Wir werden jetzt eine Echtzeit-Überwachung einführen."

Doppelt ärgerlich für das Hotel: Die Beute der Einbrecher beträgt 500 Euro Bargeld. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf zunächst 4000 Euro.

Ob ein zweiter Einbruch vom Samstag mit dem Einbruch in das Hotel in zusammenhängt, prüft die Polizei derzeit. Denn zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr drangen Einbrecher in eine Privatwohnung in der Rudolf-Diesel-Straße im Gewerbegebiet an der Autobahn ein. Dort entwendeten sie einen Tresor mit Unterlagen und Bargeld in Höhe von rund 3000 Euro sowie eine Bankkarte.

In das Hotel Empfinger Hof wurde in den vergangenen Jahren immer wieder eingebrochen. Eine Chronik der Einbrüche:

22. Oktober 2018

Die Polizei vermeldet, dass unbekannte Einbrecher in der Nacht zwischen 23 und 5 Uhr das Hotel Empfinger Hof heimgesucht haben. Sie nehmen den Tresor und eine Geldkassette mit. Die Täter hebeln eine Seitentür der Tennishalle auf. Von der Halle aus gehen sie ins Hotel. Im Büro finden sie einen Tresor. Mit einem Bürostuhl transportierten sie den Safe ins Freie. Im Bereich der Theke stoßen sie bei ihrer Suche nach Beute auf eine Geldkassette. Der Schaden geht in die Tausende.

7. Mai 2018

Im Mai 2018 wird nachts in das Hotel eingebrochen und ein Tresorwürfel samt Inhalt entwendet. Der Einbrecher hebelt laut Polizei ein Küchenfenster auf und klettert in den Gasthof. In einem unverschlossenen Büro öffnet er gewaltsam eine mit Vorhängeschloss gesicherte Schublade. In dem Arbeitszimmer findet der Unbekannte einen kleinen Tresor mit geldwertem Inhalt. Den Safe nimmt er mit. Auf seiner Suche nach Beute findet der Eindringling einen Schlüssel, mit dem er eine abgeschlossene Tür öffnen kann. Durch die Tür kommt er in einen weiteren Bereich des Hotels. Dort rüttelt er an mehreren Türen. Damals wird der Einbrecher im Hotel sogar gesehen. Denn in einem der Zimmer schläft ein Mann. Dieser wacht auf und spricht den Unbekannten aus dem Raum heraus an. Daraufhin ergreift der Einbrecher wohl die Flucht.

28. November 2016

Ein Einbrecher entwendet Kassen mit mehreren hundert Euro Bargeld. Der Täter muss zwischen ein und fünf Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch einen Nebeneingang in das Hotel eingedrungen sein. Er klaut die Kassen an der Rezeption und im Restaurant. Er selbst sei in dieser Nacht im Hotel gewesen. Letztendlich fehlen mehrere hundert Euro Bargeld. Der angerichtete Schaden ist auch damals schon weitaus größer als die Beute.

Im aktuellen Fall hofft die Polizei auf Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich an das Polizeirevier Horb unter Telefon 07451/960 zu wenden.