Empfingen/Horb Neckarwoche: Beatparade mit 3D-Brille erlebbar

Für die Horber Neckarwoche, die am heutigen Freitag beginnt, hat sich die Empfinger Gemeindeverwaltung etwas nicht alltägliches einfallen lassen. Bürgermeister Ferdinand Truffner verrät unserer Zeitung vorab: "Am Stand wird die Beatparade beworben. Besucher können einen Film zur Beatparade auf zwei VR-Brillen sehen und in Empfingen eintauchen." Die Abkürzung "VR" steht für "Virtual Reality", deutsch virtuelle Realität. Sie kreieren eine 3D-Welt, in der eine Umgebung so realistisch wie möglich dargestellt wird. Die Besucher des Empfinger Stands können daher das Gefühl haben, sich mitten auf der Beatparade zu befinden.

Wem die virtuelle Realität der Beatparade zu abgefahren ist, hat aber auch andere Möglichkeiten, sich über Empfingen zu informieren.

Stand in Halle fünf