Empfingen Hohenzollernlied in Baden gesungen

Empfingen. Bevor die Reisetruppe noch einmal die Schulbank drücken musste, stärkte man sich ausgiebig in einer rustikal ausgestatteten Scheune in Haslach unweit des Silberbergwerks bei einem Frühstücksbuffet. Auf den Tischen fand sich alles, was das Herz eines hungrigen Ausflüglers begehrt.

So gestärkt, ging es weiter in das Schulmuseum für ehemals großherzogliche badische Schulen in Zell-Weierbach, einem Vorort von Offenburg. Neben dem Herzstück des Museums, dem Klassenzimmer im Stil der Jahre um 1900 mit 60 Sitzplätzen gibt es einen Ausstellungsraum, eine Nähstube, die Bibliothek mit 17 000 Büchern aus drei Jahrhunderten, eine altertümliche Lehrerwohnung und Räume für Sonderausstellungen mit wechselnden Themen.

Bei der obligatorischen Schulstunde tauchte die Reisegesellschaft ein in die Vergangenheit, in eine Welt wie zu Großvaters Zeiten mit Tintenfass, Rohrstock, Fleißbildchen und Kreidetafel. Nachdem alle im historisch ausgestatteten Klassenzimmer Platz genommen hatten, blickte Museumsleiter Bernd A. Schneider, ein pensionierter Lehrer, auf die Entstehung des Museums vor 20 Jahren zurück.