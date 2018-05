Empfingen Herbert Gaus bleibt nur noch für ein Jahr Vorsitzender

Herbert Gaus berichtete von einem äußerst ruhigen Vereinsjahr. Nicht einmal Arbeitseinsätze fanden statt. Und doch präsentiere sich die Anlage auch nach 34 Jahren in einem richtig guten Zustand. Am Ferienprogramm der Gemeinde Empfingen beteiligte sich der OGV mit dem Thema "Bau eines Insektenhauses". Die Kinder durften ihr Werk mit nach Hause nehmen. In diesem Jahr wolle man das Angebot wiederholen. Christian Kugler war im September wieder Referent für einen Schnittkurs. Die Schnittkurse sein immer gut besucht, dies nicht nur von Mitgliedern, sondern auch von Nichtmitgliedern.

Die Obsternte im vergangenen Jahr sei sehr schlecht gewesen, dies bedingt durch den Nachtfrost am 20. April 2017. Aber doch konnte eine kleine Menge geerntet werden. Im vergangenen Jahr wurden zwei Grundstücke neu verpachtet.

Aprilfröste überstanden