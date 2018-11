Empfingen Helfer, Ratgeber und Freund für viele

Eine Herausforderung

Von Februar bis August 1977 war er kurzzeitig arbeitslos. Er bekam nur 40 Mark Arbeitslosenhilfe bewilligt. Deshalb jobbte er bei einer Großbäckerei in Hechingen und der Horber Firma Hudson. Baiker erzählt: "Ich habe nach vorne geschaut und versucht, etwas zu machen und mehr als hundert Bewerbungen geschrieben." Unter anderem auf eine Stellenanzeige beim Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart. "Ich bekam die Stelle zwar nicht, doch die Caritas bot mir etwas anderes an", erinnert er sich. Es klang mehr nach einer Herausforderung: schulische, berufliche und soziale Betreuung von jugendlichen Spätaussiedlern im Zollernalbkreis. Baiker sagte zu und wurde Leiter des Jugendgemeinschaftswerks im Caritasverband. 1987 "halbierte" sich die Tätigkeit in Jugend- und Familienbetreuung, und ab Oktober 1990 arbeitete er in der Familienbetreuung im Aussiedlerbereich. Mit Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes war er bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2011 in der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer tätig, Dienstsitze in Balingen, Albstadt und Rottweil mit Außenstellen.

Heute blickt er auf ein ereignisreiches Berufsleben zurück, in einem Gebiet, das heute noch so spannend und oft auch so problematisch ist wie damals. "Die Jugendlichen waren damals motivierter und lernwilliger", erinnert sich Baiker. "Die Spätaussiedler kamen damals aus den einst deutschen und nach dem Krieg polnischen Regionen wie Schlesien, später aus der UdSSR und Rumänien. Es war nie langweilig, vom ersten bis zum letzten Tag. Man wusste nie, welche Familien mit welchen Situationen auf einen zukamen." Nachdem der Eiserne Vorhang aufgegangen war, wurden Baikers Arbeit und die Menschen, mit denen er es zu tun hatte, problematischer. Oft wegen der Sprachschwierigkeiten. "Da gab es Familien, die resigniert haben, die auch teilweise zurückfuhren", erinnert er sich. Er erinnert sich aber auch gern an Menschen, die viel persönliches Engagement und Ausdauer investierten, um in Deutschland Fuß zu fassen. Schicksale, die ihn berührten. Zum Beispiel das einer Frau, die in ihrer polnischen Heimat Konrektorin war und trotz ihrer Deutschkenntnisse nicht einfach als Lehrerin in Deutschland anfangen konnte. "Sie musste erst einen besonderen Sprachkurs und eine Fortbildung absolvieren. Und erst nach einer Referendarszeit und einer Wartezeit konnte sie in den regulären Schuldienst einsteigen", erinnert sich Baiker. Er denkt auch gerne zurück an eine Zahnärztin aus Russland, die in Deutschland ihren Sprachkurs, ein zahnärztliches einjähriges Praktikum machen und ein komplettes Anerkennungsverfahren durchlaufen musste. Sie hat heute eine Zahnarztpraxis in Pforzheim.

Bildungsreise nach Russland

Sein 21 Jahre langer Einsatz für die Volkshochschule und die kirchliche Sozialarbeit sind zwei weitere Kapitel in Baikers Leben. Von 1982 bis 2003 war er Leiter der Außenstelle der Kreisvolkshochschule Horb und sorgte für eine stetige Erweiterung des Bildungsangebots. Die Unterrichtseinheiten stiegen von 125 im Jahr 1982 auf 630 in den 1990er-Jahren. Renner des VHS-Angebots waren Schwimmkurse für Kinder sowie Englisch- und Französisch-Kurse. Ein Glanzpunkt war eine von Baiker organisierte Bildungsreise nach Russland.

Von 1982 bis 2000 war Baiker Schriftführer der Fördergemeinschaft Empfingen für die Sozialstation Horb (1998 Satzungsänderung, wurde zu Fördergemeinschaft St. Georg) und seit März 2000 deren Vorsitzender. 2005 erhielt er für seine Verdienste ums Gemeinwohl die Landesehrennadel in Silber. Im Jahr davor hatte die Caritas seine Arbeit mit dem Goldenen Ehrenzeichen gewürdigt. Kommunalpolitisch engagiert war Baiker von 1998 bis 1999 als Gemeinderatsmitglied in Empfingen.

Aus der 1973 mit seiner Frau Johanna geschlossenen Ehe gingen vier Kinder Alexander, Christoph, Stephanie und Martina hervor. Daher engagierte sich der rührige Empfinger auch von 1982 bis 2001 in der Elternbeiratsarbeit an der GHS Empfingen und den kaufmännischen Schulen in Sulz. Seit April 2016 ist Jürgen Baiker auch Vorsitzender des VdK-Ortsverbandes Empfingen.

Sein ehrenamtliches Engagement war und ist nur möglich Dank des Verständnisses und der Unterstützung seiner Ehefrau Johanna.

Hat er noch Zeit für Hobbys? Schreiben und die Recherche zur Familiengeschichte ab 1945 gehöre dazu. Als freier Mitarbeiter der Lokalredaktion des Schwarzwälder Boten berichtet Baiker über das gesellschaftliche und kulturelle Geschehen in Empfingen und Horb – mit positiver Resonanz von Leserinnen und Lesern.

Seinen Jubeltag feiert Jürgen Baiker im Kreis seiner Familie. Eine besondere Freude hat er an seinen sieben Enkeln Julian, Franziska, Linus, Jakob, Josephine, Charlotta und Levi, für die der Opa immer ein offenes Ohr hat.

Erst 2003 erfuhr Jürgen Baiker, dass sein Vater der in Deutschland stationierte französische Soldat Simon Megevand war. Seine Mutter hat ihm kurz vor ihrem Tod das Geheimnis offenbart.

Baiker ist ein Besatzungskind. Wie viele andere, die in der Nachkriegszeit geboren sind. Schätzungen reichen von 200 000 bis 400 000 Besatzungskindern in Deutschland.

Im Frühjahr 2003, Baikers Mutter war 81 Jahre alt, aber noch fit, sagten ihm seine Schwestern, die Mutter wolle dringend mit ihm reden. Als er sie besuchte, sprach sie das Geheimnis aus, das sie ihr Leben lang vor ihrem ältesten Sohn verborgen gehalten hatte. Er ist das Kind eines französischen Soldaten, den sie bei ihrer Arbeit als Küchenhilfe in der Horber Kaserne kennengelernt hatte.

Im September 2003 starb Helene Baiker bei einer Notoperation. Zuhause hatte sie aber alles für ihren Sohn vorbereitet: Baiker fand einen Schnellhefter mit einem großformatigen Foto des Vaters. Bei den Unterlagen waren handschriftlich notierte Kasernenadressen, ausgeschnitten aus Briefumschlägen, vielleicht von Megevand als Absender aufgeschrieben, in Königsblau, geschwungene Schrift. Baiker fand auch den Adoptionsvertrag – 1951 hatte Andreas Baiker ihn als seinen Sohn anerkannt. Auf dem Schein heißt es: "Natürlicher Vater des Kindes ist ein französischer Soldat, der in Indochina sein soll, aber auf die seinerseitige Mitteilung von der Schwangerschaft der Kindsmutter keine Antwort gab, und seither nichts mehr von sich hören ließ."

Er wurde "strafversetzt", vermutlich schon während der Schwangerschaft, meint Baiker heute. Liaisons der Soldaten mit deutschen Frauen seien nicht gerne gesehen gewesen.

Nach dem Tod der Mutter hat Baiker angefangen zu recherchieren. Der Nachname Megevand ergibt 60 Treffer im französischen Telefonbuch – Baiker verschickte an alle 60 Adressen einen Brief mit einem Bild des jungen Soldaten. Zwei Tage später klingelte spätabends das Telefon. Ein Mann meldete sich, sagte, in seinem Wohnzimmer hänge dasselbe Foto. Es war Michel, ein Halbbruder von Baiker. Simon Megevand hat in Frankreich geheiratet, hatte zwei Söhne, Michel und Patrick, zwei Enkelinnen. Baiker erfährt aber auch, dass sein Vater schon 1981 im Alter von 63 Jahren gestorben ist. "Er war ein starker Raucher", sagt Baiker. Das ist die einzige Eigenschaft des unbekannten Mannes, von der er weiß. Eine frühere Freundin seiner Mutter schrieb ihm: "Ihr Vater war ein sehr netter und ruhiger Mensch. Leider bekamen wir keine Auskunft von dem Tag an, als die ganze Companie nach Indochina abberufen wurde."

Baiker fährt 2004 zum Grab des unbekannten Vaters in Le Blanc-Mesnil bei Paris, rund 600 Kilometer von Empfingen entfernt, weitere Besuche macht er 2006 und 2009.