Empfingen Heimbewohner sollen sich wohl fühlen

Monika Obstfelder hatte viele Dankesworte an jeden persönlich und Rosen im Gepäck. Besonders hob sie die Pflegedienstleistungen von Frank Fischer, Britta Ziefle und die Heimfürsprecherin Helene Reich hervor.

Für die musikalische Begleitung dieses Festnachmittages sorgte Klaus Rosche aus Tübingen mit seinem Akkordeon.

Pfarrer Christoph Gruber erinnerte an den monatlichen Gottesdienst, der abwechselnd von der evangelischen und der katholischen Kirche veranstaltet wird und überreichte ein Kreuz als Hinweis auf Gott.

Geschichte des Hauses präsentiert

Mit einer Power-Point-Präsentation ließ Heidi Busch die Historie des Hauses Revue passieren. In all den Jahren gab es auch viele Veranstaltungen mit durchaus kulturellem Hintergrund. Für die Heimbewohner macht es immer wieder viel Freude, wenn sie sich auf Bildern, sei es bei solch einer Power-Point-Präsentation oder in der Zeitung wiedersehen. Busch hatte mit einigen Bewohnern außerdem das Märchen "Die Bremer Stadtmusikanten" eingeübt, die aber nicht in Bremen ankamen, sondern im Rosengarten und dort blieben.

Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekam Monika Obstfelder ein Glasbild überreicht. Von ihrem Team wurde Obstfelder außerdem noch mit Nichts beschenkt, denn auf der Suche nach einem Geschenk meinte Busch: "Monika Obstfelder bekommt ›Nichts‹." Dennoch bekam Obstfelder eine Flasche überreicht – diese war gefüllt mit einem Likör der Marke Nichts.

Des weiteren bekam Obstfelder von ihren Mitarbeiterinnen Rosen, die aber mittels eines Tanzes, bei dem die Eigentümerin immer weiter gereicht wurde.

Obstfelder dankte ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: "Ich bin froh, dass ich euch habe."

Der festliche Nachmittag endete mit einem gemeinsamen Abendessen in Form eines Büfetts.