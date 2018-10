Empfingen Gutachten ist nicht gleich Gutachten

Empfingen. Auf den ersten Blick schien es eine klare Angelegenheit zu sein. Soll man wirklich über 50 000 Euro in die Hand nehmen, wenn das RP schon in der zweiten Jahreshälfte selbst ein Verkehrsgutachten für eine Empfinger Umfahrung erstellen will? Bürgermeister Ferdinand Truffner stellte im Gremium am Dienstagabend die Sinn-Frage. Die Verwaltung hatte ein Angebot eingeholt. Das Büro Brenner Bernard Ingenieure aus Aalen, das auch schon Gutachten für die Horber Hochbrücke erstellt hatte, hatte für ein Verkehrsgutachten rund 55 000 Euro veranschlagt.

Gleichzeitig hatte Truffner an das RP Karlsruhe geschrieben und nachgefragt, wie die Planungen in Sachen Ortsumfahrung aussehen. "Wir haben jetzt endlich schriftlich etwas in der Hand", kommentierte der Bürgermeister die Antwort des RP. Denn dort teilte Axel Speer, Leiter des Referats 44 Straßenplanung, mit, dass man "derzeit von einem voraussichtlichen Planungsbeginn in der zweiten Jahreshälfte 2019" ausgehe. "Im Rahmen der Vorplanung wird sowohl eine Verkehrsuntersuchung als auch eine Umweltverträglichkeitsstudie Bestandteil der Planung sein." Speer teilte in dem Schreiben von Ende September aber auch mit, dass das RP die Kosten für ein Gutachten, das die Gemeinde vorher schon in Auftrag gegeben hätte, nicht übernehmen würde. Aber den Inhalt würde das RP schon beachten. "Selbstverständlich würden wir die Ergebnisse Ihrer Verkehrsuntersuchung für unsere Planung verwenden."

Rat Elmar Schmitt zweifelte: "Akzeptiert das RP die Ergebnisse unseres Gutachten vielleicht gar nicht?" Ratskollege Michael Gfrörer ergänzte: "Wir sind doch mit einem anderen Ansatz an das Gutachten herangegangen. Wir wollten doch insgesamt wissen, welche Auswirkungen die verschiedenen Varianten haben und wie sich auch die Horber Hochbrücke auf die Verkehrssituation auswirken wird." Armin Hellstern sah das ähnlich: "Bei dem Gutachten muss die komplette Fahrzeugverfolgung dabei sein. Liefert uns das RP nicht dann einfach nur eine abgespeckte Version?" Andreas Seifer sagte noch deutlicher: "Ich habe Bedenken, dass beim RP-Gutachten das rauskommen wird, was sie gerne haben möchten."