Empfingen Gründungsmitglieder kommen in Empfingen zusammen

Kakteenexperte Dopp informierte seine Gäste außerdem über die jüngeren Entwicklungen im Einzugsbereich der Schwarzwälder Kakteen-Freunde: In den vergangenen Jahren seien zwar einige neue Kakteensammlungen entstanden, bedauerlicherweise fehle aber die Bereitschaft, sich im auch Verein zu engagieren und für Aufgaben zur Verfügung zu stehen.

Großes Treffen im Frühjahr geplant

Deshalb will Dopp 2019 sowohl in Horb als auch in Empfingen einige Aktionen durchführen, um Mitglieder und Förderer für den Verein zu gewinnen. Darüber hinaus ist für das kommende Frühjahr ein großes Mitgliedertreffen mit allen Schwarzwälder Kakteen-Freunden geplant.