Empfingen Gruber ist Truffner einen Schritt voraus

E mpfingen. Nach dem Gottesdienst in der Friedhofskapelle mit Taufe von Frieder Renz wurde im evangelischen Gemeindehaus zunächst ein schmackhaftes Mittagessen angeboten, gekocht vom Männerkochkurs. Danach gab es Kaffee und Kuchen. Die Kinder durften sich am Nachmittag große Seifenblasen zaubern, aber sich auch in der Hüpfburg austoben.

Auf der Hüpfburg wurde anschließend auch ein Bungee-Run ausgetragen, bei dem Pfarrer Christoph Gruber und Empfingens Bürgermeister Ferdinand Truffner gegeneinander antraten. Beide hatten Schlachtenbummler und Fans mitgebracht. "Truffi, Truffi, Truffi" tönte es aus dem Fanblock des Bürgermeisters, "Grubi, Grubi, Grubi" aus der Ecke von Gruber.

Georg Neumann moderierte den Wettbewerb. Er fragte zunäch st beide, wie sie sich vorbereitet hatten. Truffner gab an, er habe mit dem Traktor des Bauhofes geübt. Gruber wiederum hatte die Kinder genau beobachtet, wie diese dies machen.