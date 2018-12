Empfingen Großes Potenzial liegt in Fernost

In einer globalisierten und vernetzten Welt ist dies für uns selbstverständlich, denn nur so kann unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit und die deutsch-chinesische Freundschaft vertieft werden."

Später kam der durch seine Ansprache vielen Besuchern bekannt gewordene Politiker dem Wunsch der deutschen Aussteller nach, als Hilfskoch an der Seite eines deutschen Sternekochs für die Verköstigung der Gäste zu sorgen. Offensichtlich mit Erfolg: Der Staatssekretär musste eine Sonderschicht einlegen – so groß war der Andrang der zumeist asiatischen Besucher.

Brändle ist eines von 26 Unternehmen, die sich auf 538 Quadratmetern unter dem Label "Made in Germany" an der Gemeinschaftsausstellung deutscher Firmen beteiligt haben. Fuchtel wurde von Guang Ming Zhuang, dem Repräsentanten der Firma Brändle in China, freundlichst willkommen geheißen. Seitens der Geschäftsleitung waren auch Heike und Helmut Spohn auf der Messe präsent.

Bei seinem Standbesuch lenkte Fuchtel sofort die Aufmerksamkeit des Publikums auf das Warenangebot aus Empfingen. "Dieses Beispiel zeigt, wie engagiert sich der Mittelstand unserer Region auch auf dem asiatischen Markt bewegt und um Marktanteile kämpft", betonte er dabei. "Das verdient Respekt und Anerkennung, schließlich sichert diese Leistung Arbeitsplätze in Deutschland." Die "Food & Hotel China" genieße in Deutschland hohes Ansehen, was nicht zuletzt auch die Präsenz deutscher Unternehmen wie Brändle unterstreiche.

Die Nachfrage nach hochwertigen Speiseölen aus Deutschland wächst nach Angaben der Brändle-Geschäftsleitung, die großes Potenzial im fernöstlichen Markt sieht, in China, wo das Unternehmen bereits seit ein paar Jahren erfolgreich vertreten ist. Im Mai kommenden Jahres nimmt die Firma Brändle deshalb an einer weiteren Messe in Shanghai teil. Dabei handelt es sich um die "International Food Product Trade Show".