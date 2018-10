Empfingen Großer Auftritt auf dem Pariser Autosalon

Während die Amerikaner ihre geheimen Projekte auf der Area 51 vor der Öffentlichkeit verstecken, feierte anlässlich der Paris Mondial de l’Auto 2018 die neueste Entwicklung aus dem Bunker des Innovationscampus ihre Weltpremiere. Der Moke Vision Electric Drive ist ein elektrisch angetriebenes Freizeitfahrzeug, das die Idee des legendären englischen Mini Moke ins Jahr 2018 transportiert. Leise und emissionsfrei, aber nicht wie viele moderne Elektrofahrzeuge emotionslos.

Unter der Projektleitung der DHBW am Campus Horb hat ein internationales Team in nur sechs Wochen das Fahrzeug für die Messe aufgebaut. Bei der Entwicklung wurden im Bereich des Antriebs eigene Wege beschritten: Antriebsmotoren mit hohem Drehmoment basierend auf der elektromagnetischen Topologie der Firma Elaphe sitzen direkt in den Hinterrädern. Dadurch entfallen Getriebe und Antriebswellen. Das Fahrzeug kann auf diese Weise einfach für weitere Anwendungszwecke umgebaut werden. Der Öffentlichkeit wurde in Paris die Pick-Up-Variante für den innerstätischen Lieferverkehr vorgestellt.

Technologie aus Region